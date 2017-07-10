Авария в Буйнакском районе произошла в прошедшее воскресенье. В результате столкновения иномарки и отечественного автомобиля скончались четыре человека. В пресс-службе МВД Дагестана рассказали, что подробности инцидента выясняются, — информирует издание «РБК».

В прошедшее воскресенье в Дагестане произошла смертельная авария. Так, во второй половине дня в Буйнакском районе на трассе Махачкала-Буйнакск, около населенного пункта Новокумух, произошло столкновение иномарки и отечественного автомобиля. В результате дорожного происшествия до приезда скорой помощи скончались четыре человека, все они являются пассажирами автомобиля «Lada Kalina». Еще один пострадавший, который является водителем «BMW» был госпитализирован в больницу. В пресс-службе МВД республики сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства, причины происшествия. Пока неизвестно, кто является виновником этой аварии.

Напомним, днем ранее в Краснодарском крае произошло ДТП, которое унесло жизни троих человек. Инцидент произошел в Кавказском районе в вечернее время. По сообщению ГУ МВД РФ этого края, водитель «Skoda» совершил обгон, предварительно не убедившись в его безопасности. В результате этого машина столкнулась с «Газелью», которая двигалась по встречной полосе. Погибли оба водителя и пассажирка седана, еще один пострадавший 2004 года рождения доставлен в больницу.