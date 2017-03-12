Авария в Иркутске 11 марта с двумя погибшими: водитель «Тойоты» потерял управление

В Иркутске ночью 11 марта произошла ужасная авария. Два человека погибли в результате столкновения иномарки со столбом на трассе. В настоящий момент эксперты продолжают устанавливать причины и обстоятельства аварии.

Происшествие произошло на объездной трассе в иркутском районе Первомайский. По данным полиции, авария случилась примерно в два часа ночи вчера, одиннадцатого марта.

К текущему моменту удалось установить, что водитель иномарки «Тойота», скорее всего, потерял контроль над управлением транспортного средства. В результате, машину выбросило за пределы трассы – иномарка на полной скорости столкнулась с массивным столбом на обочине.

В салоне «Тойоты» находились два человека – водитель и пассажир. 32-летний водитель скончался на месте аварии, а его пассажирка спустя некоторое время от полученных травм. Сам автомобиль получил серьезные повреждения и ремонту не подлежит.

Почему водитель потерял контроль над управлением автомобиля, еще разбираются эксперты. Не исключено, что на дороге была плохая видимость или водитель попросту уснул за рулем в ночное время суток. Иркутская дорожная полиция просит всех автовладельцев быть особо внимательными за рулем ночью, не садиться за руль в нетрезвом виде или при плохом самочувствии.