Авария в Курской области унесла шесть жизней, пять из которых – детские

Число жертв ДТП в Курской области на трассе Курск–Поныри выросло до шести человек, пять из которых – дети. Всего в этой жуткой аварии пострадали 13 человек. Причиной автокатасрофы послужило несоблюдение водителем одного из автомобилей правил дорожного движения и техники безопасности.



19 июля недалеко от села Камыши (Курская область) столкнулись две иномарки, одна из которых, «Peugeot», была переполнена людьми. В нее поместились 10 человек, нарушая все правила техники безопасности и перевозки детей, юные жертвы ДТП были без автомобильных кресел и не пристегнутыми. МВД области отметили, что в машине вроде «Peugeot» можно ездить максимум впятером.

При столкновении двух иномарок пострадали 13 человек, все попали в больницу, но не все выжили. Водитель и пассажиры «Volkswagen» тоже пострадали, хотя хозяин иномарки не нарушал ПДД и не перегружал транспортное средство таким огромным количеством людей. В день аварии в Курске работал оперативный штаб — пострадавшим помогали медики, с выжившими детьми говорили психологи в больнице, а ГИБДД разбиралось во всех обстоятельствах трагедии.

Кадры видео с ДТП показывают страшные вещи – «Peugeot» представляет собой груду металлолома. Ее водитель – молодой парень 24-ех лет, не побоялся загружать в иномарку детей разных возрастов, в том числе и младенца. Он развернулся не на своей полосе и врезался в «Volkswagen», водитель которого ехал правильно. Преступник не просто ездил по поселку, он путешествовал так. Ведется следствие.