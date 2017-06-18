Авария в Кузьмолово унесла жизни двоих человек. Легковое авто было сплющено между грузовиками. В результате полученных травм водитель женщина и ее пассажир скончались на месте происшествия. Стражи порядка продолжают выяснять все причины и обстоятельства жуткого ДТП.

В прошедшую субботу в Кузьмолово, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области, произошло смертельное ДТП. Так, днем на 8-ом км «Юкки-Кузьмолово» грузовик врезался впередистоящее легковое авто, которое остановилось перед пешеходным переходом. От этого машину сплющило, так как перед ней также находилось транспортное средство – грузовик «Volvo».

Из-за мощной силы удара легковушку смяло до толщины в 1,5 метра. Приехавшие на место инцидента сотрудники ГИБДД и спасатели не смогли сначала сообщить, сколько в машине отечественного производства находилось человек, но через время стало известно, что за рулем машины находилась 35-летняя женщина, а на месте пассажира 33-летний мужчина. Они погибли на месте от полученных травм.

Напомним, сегодня в столице РФ произошло ДТП. Инцидент произошел в ночное время. Так, сотрудниками ГИБДД была предпринята попытка остановить злостного нарушителя ПДД, который находился за рулем иномарки. При попытке скрыться нарушитель не справился с управлением и столкнулся с автомобилем патруля. В результате происшествия ранения получили трое сотрудников полиции, а также пассажир авто. Стало известно, что у водителя не было страховки и прав.