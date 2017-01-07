Авария в Люберцах: ремонтные работы продолжаются

В одном из столичных районов произошло отключение электроснабжения. Это случилось в Люберцах. На сегодняшнюю минуту сообщается о постепенном возврате свет и тепла. Об этом передает российское издание.

Вчера на станции «Мособлэнерго» произошла авария, ремонтные службы сразу приступили к устранению проблем. Пресс-центр МЧС этого района сообщает о продолжении ремонтных работ. Сейчас частично нет электроснабжения в округах: Лыткарино, Дзержинский и Котельники. Необходимо уточнить, что об официальных причинах возникновения данной внештатной ситуации пока не сообщается. Стоит отметить, что московские власти обещали устранить данную аварию на протяжении пары часов.

«По улице Южной, части квартала 115, Высшей школе уже имеется свет и отопление», — сообщают местные жители.

Напомним, ранее Александр Алешин, который занимает должность руководителя городской администрации, подтверждал новость о данном неприятном происшествии. Он заявил, что авария была устранена, а что касается энергоснабжения, его восстановили в полном объеме. Из-за аварии около 100000 человек были вынуждены праздновать сочельник в темных, холодных квартирах. Владимир Ружицкий, являющийся главой муниципального района рассказал, что инцидент произошел по причине порыва теплотрассы из-за сильного мороза, поэтому было принято решение остановить работу котельной.