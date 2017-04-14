Авария в Омской области с участием грузового поезда и школьного автобуса унесла жизни двух человек

Смертельная авария случилась в Омской области с участием грузового поезда и школьного микроавтобуса. Транспортные средства столкнулись на железнодорожном переезде, в результате чего на месте происшествия были зафиксированы жертвы. По предварительным данным, погибли не менее двух человек.

Как информируют РИА Новости, ужасная авария произошла на нерегулируемом ж/д-переезде в Нововаршавском районе области. Около десяти детей находились в школьном микроавтобусе на момент дорожно-транспортного происшествия. В результате удара скончались водитель и сопровождающий микроавтобуса. Жертв среди детей нет, однако известно об одном пострадавшем ребенке. Его доставили в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель школьного автобуса. Мужчина нарушил правила движения, попытавшись проехать через железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. При этом, как отметили источники в региональных железнодорожных ведомствах, на момент попытки проезда на переезде работала визуальная и звуковая сигнализация, однако водитель микроавтобуса предупреждающие сигналы проигнорировал.

Точные причины и обстоятельства дорожной трагедии в Омской области еще не установлены. Полиция продолжает работать на месте инцидента. Сбоя в работе железнодорожного транспорта на участке, где произошла авария, не было.