Авария в Пензе на ТЭЦ: один человек погиб, около 75 тыс. жильцов остаются без отопления и горячей воды

На ТЭЦ в Пензе вчера, 26 января, произошла серьезная авария. Гидроудар стал причиной взрыва и прорыва теплотрассы, в результате чего сотни домов остались без отопления и горячего водоснабжения.

При этом в администрации ТЭЦ факт взрыва опровергают. Однако в результате аварии на станции погиб человек. По предварительной версии, он скончался в результате обрушения кровли. Данный факт уже официально подтвержден полицией. В настоящее время начато расследование по факту гибели человека в рамках уголовного дела.

Без отопления в городе и регионе остались около пятисот домов. И это при том, что на улице стоит сильный мороз. Отметки термометров порой опускаются до -20 градусов и ниже.

Ликвидация последствий аварии на станции в настоящий момент продолжается. В ликвидации вчера были задействованы около двухсот спасателей со специальной техникой и оборудованием. А без горячей воды и отопления остаются порядка 75 тысяч человек. Кроме жилых домов отопление нарушено также в объектах соцобеспечения.

Непосредственно аварийные работы на ТЭЦ планировалось завершить сегодня утром, 27 января. До текущего времени официальных заявлений на этот счет не поступало. Параллельным курсом был проведен мониторинг температурного режима в квартирах домов, которые лишились отопления.

Погибшим в результате аварии на станции оказался местный работник – сварщик. На место происшествия вызвали скорую, но медики констатировали смерть мужчины. Городские власти распорядились предоставить семье погибшего материальную помощь.