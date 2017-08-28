На днях в Пензе произошла авария в центре города. В дорожном происшествии участвовали четыре транспортных средства, одна из машин марки «Инфинити» везла невесту в ЗАГС. Виновником аварии признан водитель «Инфинити». Сотрудники УГИББД продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

На днях в Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие. Так, водитель «Инфинити», в машине которого находилась невеста, следовал в ЗАГС на торжественное бракосочетание и на большой скорости совершил столкновение с двумя транспортными средствами — «Лада» и «Ауди». После машина виновника аварии выехала на встречную полосу, где протаранила еще одну иномарку «Киа». Сообщается, что из-за мощной силы удара водитель «Инфинити» вылетел из салона автомобиля, он был госпитализирован в местную клинику. В УГИБДД заявили, что продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Авария была запечатлена на камеру видеорегистратора. На видео видно, как у одной из машин в результате столкновения начали отваливаться детали. Сначала у транспортного средства отлетели колеса.

Напомним, в Пензенской области произошло еще одно ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Стало известно, что транспортные средства столкнулись на трассе М-5. В результате инцидента микроавтобус опрокинулся. Сообщается, что его пассажирка погибла на месте аварии, еще пять человек, в том числе несовершеннолетний, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.