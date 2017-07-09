Авария в Пензенской области произошла на трассе М-5. В ГУ МЧС РФ заявили о столкновении грузового автомобиля и седана. В результате происшествия травмы получили несколько человек. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять подробности ДТП.

В прошлую субботу в Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди. В ГУ МЧС РФ заявили об аварии на трассе М-5, а именно на 478-ом километре. Так, в обеденное время большегруз марки «Volvo» столкнулся с седаном от производителя «Scoda». Прибывшая на место инцидента скорая помощью госпитализировала несколько пострадавших в аварии. Пока не сообщается о характере и степени тяжести травм жертв. Чтобы ликвидировать последствия ДТП, МЧС было направлено три спасателя, а также один пожарный расчет. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все подробности и причины происшедшего.

Напомним, днем ранее в Бессоновском районе области произошло ДТП с участием мотоциклиста. По предварительной информации вечером по дороге «Грабово-Вазерки-Пыркино» следовало двухколесное транспортное средство, в какой-то момент водитель не справился с управлением и мотоцикл съехал с дороги. В результате опрокидывания малолетний водитель был травмирован, его доставили в больницу. В Госавтоинспекции проводится проверка по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.