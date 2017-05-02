В Татарстане произошла авария, обстоятельства которой сотрудники ДПС продолжают выясняться. По информации издания ТАСС, в ДПТ погибло пять человек, среди них 5-месячный ребенок, еще пять человек пострадали.

Представитель МВД Татарстана сообщил о трагедии, которая произошла в праздник Первомая в вечернее время. Три транспортных средства столкнулись во время движения по трассе Казань-Ульяновск. Инцидент произошел на 38 км. Машина «Пежо» выехала на встречку, где двигался автомобили «Форд», «Лада».

«По предварительным данным, водитель «Пежо» превысил безопасную скорость, не справился с управлением, и его автомобиль выбросило на встречку, где он столкнулся с «Фордом» и «Ладой», — сообщили в МВД.

Также в министерстве заявили, что в результате жуткого инцидента погибло пять человек. В машине «Форд» жертвой стала маленькая девочка, которой было всего 5 месяцев, в «Ладе» скончался водитель и его несовершеннолетний пассажир, в «Пежо» — водитель, пассажир. Отмечается, что еще 5 человек пострадали в результате аварии, среди них 2-а ребенка. Все они госпитализированы «скорой», прибывшей на место происшествия.

В ликвидации последствий ДТП приняли участие 34 сотрудника спасательной службы, 11 единиц техники. На сегодняшний день сотрудниками ДПС продолжается выяснение обстоятельств дорожно-транспортного инцидента.