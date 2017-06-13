Авария в Тульской области: при столкновении двух машин погибли пять человек

Столкновение двух машин в Тульской области унесло пять жизней, две из которых – дети. На федеральной трассе «Крым», у села Никольское, автомобиль «Рено Логан» выехал на встречную полосу на огромной скорости и столкнулся с «ВАЗом», пять человек из семи погибли.

По данным регионального МВД, в иномарке находилась семья, состоящая из отца 35-и лет, бабушки 68-и и двух детей 13-и и 7-и лет. В «ВАЗе-2114» были 37-летняя женщина водитель, ее 16-летняя дочь, а также 41-летняя подруга.

Все пассажиры «ВАЗа» погибли. В иномарке пенсионерка и ее внучка семи лет также скончались от полученных травм. Единственного выжившего молодого мужчину, из автомобиля «Рено», хотят доставить в больницу Тулы – в ЦРБ Павловской области нет необходимого оборудования для реанимации. 13-летнего ребенка изначально оправили в Тулу, а не в ближайшую больницу области. Выжившие из иномарки приходятся друг другу отцом и сыном. Водитель, который сейчас в реанимации, назван виновником ДТП, из-за него в больницу попал его ребенок, а пятеро женщин и детей погибло.

Напомним, в Туле 12 июня на проспекте Ленина в ДТП пострадал подросток. Водитель автомобиля «ЛАДА Гранта» вовремя не сориентировался и въехал в припаркованный автомобиль той же марки. В припаркованной машине находился ребенок 12-и лет. С телесными повреждениями мальчика доставили в местную больницу.