Авария в Вольске произошла из-за женщины. В результате ДТП, которое произошло в прошедшую пятницу, пострадало четыре человека, среди них подросток. После опасного маневра виновница скрылась с места ДТП, но ей были потеряны госномера с автомобиля.

В прошедшую пятницу в городе Вольск на Ярославской улице произошла авария. Так, перед перекрестком «Тойота» подрезала отечественный автомобиль, выезжающий с микрорайона Северного. В результате столкновения «ВАЗ-21099» два раза перевернулся. В этом транспортном средстве находились четыре человека, которых пришлось доставать из поврежденной машины спасателям. Из-за опасного маневра иномарки в больницу были госпитализированы два пассажира «Лады», еще двое будут проходить лечение в домашних условиях. Необходимо отметить, самым молодым пострадавшим стал 14-летний подросток.

Испугавшись проблем, автоледи, которая находилась за рулем «Тойоты», решила скрыться с места ДТП. По утверждению очевидцев, в результате столкновения с ее автомобиля отлетели госномера. Как стало известно, машина, которая подрезала «Ладу», принадлежит военнослужащему. В момент аварии мужчина находился на учениях, а его транспортным средством воспользовалась мать.

На допросе сотрудниками саратовского ГИБДД женщина призналась, что после содеянного ей стало очень страшно, поэтому она решила уехать с места аварии, чтобы у ее сына не было проблем.