Авиакатастрофа «Боинга 747» в Киргизии забрала жизни 38 человек

В крушении «Боинга 747» погибло 38 человек, из которых четверо — члены экипажа, а остальные жертвы – жители поселка Дача-Суу в Киргизии. 14 января, идя на посадку, борт рухнул на жилые дома, снося их и оставляя за собой выжженный пустырь. 31 дом разрушен, без крова остались десятки семей, власти заговорили о расселении поселка.

Бишкек и аэропорт Манас не были конечным пунктом грузового «Боинга», который летел из Турции в Гонконг. Целью самолета была дозаправка на середине его маршрута и дальнейшее следование в пункт назначения. Но за несколько километров до посадки что-то пошло не так, причины крушения выясняются следователями. Вероятно, виноват густой туман или технические предпосылки. Поселок возле аэропорта власти собираются сносить – люди живут в опасной близости с аэропортом, к тому же дома им были выданы на временное пользование. Дача-Суу засыпал и просыпался под гул самолетов, в день крушения привычный шум был слишком сильным, что заставило киргизов покинуть дома.

«Подробности» сообщают, что в стране объявлен траур по погибшим жителям Дача-Суу и турецким пилотам. Запрещены развлекательные программы и комедии, открыта горячая линия для родственников жертв. Эксперты трудятся, проводя опознание тел, но это долгая, кропотливая работа. Если тело сильно изуродовано — приходится подключать экспертизу ДНК. На сегодня опознаны 15 жертв, включая пятерых маленьких детей и двух беременных. Информация предоставлена пресс-службой правительства Киргизии.