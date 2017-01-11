Авиакатастрофа Ту-154, последние новости: в Минобороны опровергли версию о перегрузе и ошибке пилота

Сообщения о новой версии крушения Ту-154 под Сочи опровергли в Минобороны России. Версия о том, что причиной крушения стала перегруженность лайнера и ошибка экипажа, не является правдивой. Об этом сообщает «Корреспондент» с ссылкой на слова официального представителя оборонного ведомства РФ Игоря Конашенкова.

По словам Конашенкова, материал, который был опубликован изданием «Life», не соответствует действительности. Представитель МО называет его «бредом и выдумкой». Он также разъяснил: делать какие-либо выводы о причинах крушения самолета еще очень рано. По крайней мере, этого не стоит делать до того, как комиссия по расследованию официально завершит свою работу.

Издание «Life» сообщило накануне, что эксперты якобы подтвердили новую версию крушения самолета. По данным издания, в трагедии решающую роль сыграли два фактора: перегруженность самолета и ошибка второго пилота. Тот якобы перепутал рычаги управления. Вместо шасси он закрыл закрылки, что вызвало разбалансированность воздушного судна.

По причине перегруженности самолет не успел набрать необходимую для маневра в таких случаях высоту. В итоге, лайнер пошел на сближение с водой.

Ранее эксперты комиссии по расследованию сообщили, что на записях разговоров пилотов упоминаются «закрылки». Однако окончательные причины катастрофы до сих пор официально не были названы.