Авиакатастрофа в Бишкеке: епископ Бишкекский и Кыргызстанский провел литию по погибшим

В Бишкеке произошла авиакатастрофа, на борту грузового лайнера находилось два пилота и двое сотрудников техслужбы. Самолет рухнул на жилые дома поселка «Дача». Об этом передает одно из российских изданий.

В правоохранительных органах заявили, что в результате инцидента погибли 38 человек. Один из пилотов самолета смог выжить. На сегодняшний день продолжается процедура опознания тел. Для родственников жертв у здания Центра был организован пункт горячего питания, людей разместят в гостинице для временного проживания.

Сегодня утром были возобновлены поисково-спасательные работы, в которых участвуют боле 50 человек. Комиссия МАК занимается расследованием происшествия. Напомним, после крушения лайнера на дома произошло сильное возгорание. Огонь охватил самолет и два жилых дома, которые находились рядом. Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил приехал на место крушение, для почтения памяти погибших. После в Воскресенском кафедральном соборе он провел литию по жертвам и обратился к присутствующим: «Эта ужасная катастрофа унесла жизни людей – молодых семей с детьми. Погибло много деток. Я по сей день получаю соболезнования из РФ. 16 января в столице России отпевали погибших во время крушения Ту-154 и вот трагедия в Киргизии».