Бабушка убила внучку, задушив ее в Юнтоловском заказнике, а после попыталась перегрызть свои вены. Аните был всего один месяц. СК РФ возбудил уголовное дело. Марина Миргалеева говорила, что в девочке находятся демоны, и нательный крестик ей не помогает.

Ужасный инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Все началось с сообщения, появившегося в местной группе соцсети, исходя из которого у Колбаия Серго Отариевича, занимающего должность замначальника 14 пожарной части, в прошлый четверг ушли гулять теща с месячным малышом. По предварительной информации женщина направилась в Юнтоловский лесопарк. Также коллеги пожарного обратились к неравнодушным людям, которые могут помочь в поиске.

Серго Колбаия 11 мая стал отцом, его супруга, которая четыре года назад стала «Мисс МЧС Россия», родила ему дочку Аниту. У пары уже есть старшая дочка, ей один год. Соседи отзываются о семье как об интеллигентных, приятных людях. Пара вместе с детьми и тещей проживает в Приморском районе. Мать Софии, ранее работала в детском саду, в который ходили дети с отклонениями в развитии, а после ухода на пенсию все свое время посвящала детям и внукам. По словам соседей, бабушка Аниты была умной, улыбчивой женщиной, очень радовалась появлению на свет второй внучки.

Но 15 июня случилось непоправимое. Марина Миргалеева как всегда пошла гулять с ребенком, через 1,5 часа дочь позвонила ей, чтобы напомнить о кормлении Аниты. Во время разговора с матерью, София услышала на заднем плане детский крик, а сама женщина нервно отвечала, но пообещала вернуться вовремя. Через короткий промежуток времени телефон Миргалеевой был уже недоступен. Вечером в ГУ МЧС города поступила заявка, на поиски сразу направили до 140 сотрудников службы, а через время до 400 сотрудников. Помогали в розыске также кинологи. Отмечается, что поисковикам было нелегко, из-за сложной местности. Многие не могли понять, как женщина с коляской могла идти по этой территории, здесь сложно ходить пешком.

Через время была найдена пустая коляска и детское окровавленное одеяльце, а в 2 км от нее найдена Миргалеева, которая находилась в шоковом состоянии. На женщине была кровь и раны на запястьях, около нее лежал мертвый ребенок. Девочка умерла в результате удушья. Сейчас женщина находится в больнице, на нее возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы с психиатрами.

Соседи семьи не пропускают к родителям погибшей, сотрудники МЧС также хранят молчание. Сообщается, что ранее бабушка Аниты утверждала, что в ней сидят демоны, и крестик ей не помогает.