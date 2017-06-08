Следственное управление проводит проверки, устанавливая возможные причины остановки сердца Сергея Вихарева. Второго июня артист обратился в стоматологию, но после введения наркоза так и не пришёл в себя, умерев от остановки сердца.

В конце предыдущей недели на официальном сайте Мариинского театра было размещено сообщение о том, что ушёл из жизни знаменитый артист — Сергей Вихарев. Работники театра, с которыми он трудился долгие годы, выразили свои глубочайшие соболезнования его родным. В течение нескольких дней, после публикации данного сообщения, ничего не было сообщено о причинах трагедии. И вот вчера следственное управление официально заявило, что второго июня артист посещал стоматолога, где ему была введена анестезия, после ввода которой мужчина скончался.

Как сообщают многочисленные источники, организм Вихарева просто не смог выдержать введённую ему дозу анестезии. Медикам, к сожалению, не удалось вернуть мужчину в чувства. В стоматологию Сергей обратился для удаления некоторых зубов, с последующей заменой их на импланты. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства трагического инцидента.