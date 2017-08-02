Банда «ГТА»: члены преступной банды напали на своих конвоиров и избили их до полусмерти. Инцидент произошел прямо в здании Московского областного суда, как рассказал представителям СМИ глава Российской гвардии Виктор Золотов. В результате попытки бандитов сбежать, между ними и росгвардейцами с полицией завязалась перестрелка.

По сообщению “РИА Новости”, вчера в Московском областном суде были слышны выстрелы. Как оказалось, в лифте на двух конвоиров Российской гвардии напали сопровождаемые ими пятеро членов банды «ГТА».

Как сообщил официальный источник Росгвардии, преступники напали на мужчину и начали душить его, одновременно нанося удары в грудь. У женщины-конвоира был сломан нос, ее также избивали. На момент выхода из лифта оба охранника от полученных травм начали терять сознание. Они были взяты в заложники и приведены преступниками в зал судебных заседаний, где накануне проходило слушание по их делу.

При этом преступникам удалось завладеть оружием конвоиров, но один из них успел вызвать подмогу, в результате чего между прибывшими бойцами российской гвардии и бандитами прямо в зале суда началась перестрелка. Трое преступников были убиты, еще двое ранены. Из сотрудников Росгвардии был ранен один человек, а двое получили травмы разной тяжести.

Напомним, что так называемая банда «ГТА» орудовала на трассе М4 «Дон» с 2014 года. На ее счету множество убийств автомобилистов, которым члены банды сначала подкидывали устройства, прокалывающие шины, а после их остановки расстреливали.