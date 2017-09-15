Бандерос: группа связывает смерть экс-солистки Рады Змихновской со вспышками на Солнце

Вчера, 14 сентября, в США умерла бывшая солистка поп-группы «Банд’Эрос» – Рада Змихновская. Коллектив группы шокирован этой новостью и связывает смерть достаточно молодой женщины со вспышками на Солнце: у Змихновской случилось кровоизлияние в мозг, официальный диагноз – инсульт. Рада покинула коллектив 9 лет назад, но группа ее любит и помнит.

Российская группа «Банд’Эрос» скорбит по своей бывшей солистке, умершей вчера в США. Рада Змихновская покинула коллектив 9 лет назад из-за беременности, но она до последнего дружила с бывшим музыкальным коллективом, звонила и не теряла с ним связь. Музыканты не понимают, из-за чего инсульт случился у молодой и относительно здоровой женщины, поэтому связывают скоропостижную смерть подруги со вспышками на Солнце и магнитными бурями. По словам исполнителей из «Банд’Эрос», Змихновская немало успела сделать для шоу-бизнеса, а сделала бы еще больше – она являлась одним из продюсеров фильма «Танцующий в пустыне».

Недавно выяснилось, что в США Родика (Рада) гостила у подруги, а американская медицина ничем не сумела помочь Змихновской: пробыв в коме несколько дней, бывшая исполнительница умерла.

Коллектив «Банд’Эрос» создавался в 2005 году под двух солисток – Родику (Раду) и Наташу. Наталья поет в коллективе до сих пор, а Раду потянуло в кинематограф – она принимала участие в различных кинопроектах, последний проект касался защиты панд, в нем задействованы звезды мировой величины. СМИ пишут, что ее участие в судьбе коллектива даже после ухода – просто красивые слова про покойную: год назад фанаты искали своего кумира, а группа давно и думать об экс-солистке забыла.