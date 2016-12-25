Башар Асад и другие мировые лидеры прокомментировали крушение Ту-154 в Сочи

Башар Асад выразил соболезнования жертвам крушения лайнера Ту-154 под Сочи. Сирийский лидер присоединился к соболезнованиям других лидеров мировых государств, — передают российские СМИ с ссылкой на пресс-центр сирийского лидера. Башар Асад заявил, что на борту лайнера находились «сирийские друзья».

Самолет, принадлежащий Министерству обороны России, потерпел крушение в районе Сочи по неустановленным пока причинам. С самого утра в районе катастрофы продолжается поисковая операция.

По последним данным СМИ, которые ссылаются на официальные источники в МЧС и МО РФ, в районе катастрофы обнаружены первые обломки самолета и первые тела жертв. Операция продолжается и сейчас и, вероятно, продолжится на следующий день.

Причины катастрофы пока не установлены. Среди версий крушения есть и версия о взрыве на борту. В самолет могла быть заложена бомба. Однако эта версия пока рассматривается только в теории. Не исключено, что крушение могло произойти и по другим причинам.

Всего на борту самолета находились более девяноста человек. Лайнер направлялся в Сирийскую Республику. На борту, в основном, были военные музыканты Минобороны, а также несколько журналистов и экипаж лайнера. В сирийском Хмеймиме, где базируются российские войска, должен был состояться концерт в честь новогодних праздников.