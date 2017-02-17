«Беги или умри»: в Украине четверо подростков попытались совершить групповой суицид на дороге

Смертельно опасная игра «Беги или умри» докатилась до Украины. За последние дни в стране были зафиксированы несколько случаев, когда дети участвовали в опасном увлечении.

По данным СМИ, сообщения об участии детей и подростков в игре «Беги или умри» поступили уже из четырех регионов Украины. Соответствующая информация поступила из Харькова, Полтавы, Житомира и даже Ужгорода. В Закарпатской области (областной центр – Ужгород) был зафиксирован случай, когда несколько подростков, ориентировочным возрастом около 13 лет, держались за руки с закрытыми глазами, стоя на светофоре. В какой-то момент одна из девочек дала команду, и вся группа подростков выбежала на дорогу прямо перед машиной.

Жертв избежать удалось чудом – благодаря реакции водителя. Что руководствовало действиями ужгородских подростков, неизвестно. По одной версии, это была та самая смертельная игра «Беги или умри», по другой – способ покончить с собой в рамках игры «Синий кит». О расследовании по данному случаю ничего не сообщалось.

Однако похожие сообщения поступают и из других областей Украины. Бытует даже версия, что все эти увлечения связаны между собой, и что за ними стоят одни и те же люди.

Аналогичная ситуация разворачивается и в России. Десятки случаев участия подростков в смертельных играх фиксируются еженедельно. Уже в этом году зафиксированы несколько случаев в странах постсоветского пространства, когда подростки совершали самоубийства под влиянием «групп смерти».