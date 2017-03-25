«Белсат» последние новости: журналистов задержали из-за видео Дня Воли в Витебске

Белорусы, которых обвиняют в том, что они тунеядствуют, работу не ищут и «тянут соки» из государства, решили выйти на митинг. Журналисты телекомпании «Белсат» для съемки видео выехали на место событий, чтоб осветить «марши несогласных» в День Воли. Результат таков – несколько «белсатовцев» и журналистка «Комсомолки» Ирина Козлик задержаны в Витебске.

В Беларуси тоже есть оппозиция, и у нее к властям много вопросов, а стоит ли считать домохозяйку и мать десятерых детей тунеядкой – один из этих вопросов. На то и День Воли 25 марта, чтобы реализовывать свои политические права и свободы. Но во власти считают иначе: любая несанкционированная акция будет жестоко разогнана, все ее участники будут наказаны согласно законодательству, у журналистов отберут видео, а демонстрантов будет разгонять ОМОН и громкая музыка. Аргумент один – шли бы лучше искать работу, а в Белоруссии недовольных нет — большинство довольно. Всего ОМОН задержал 10 журналистов, в СМИ появляются имена коллег: Ирина Козлик, Андрей Козел, Ольга Чайчиц. Досталось и журналистам из Польши: материалы сдадут Любовь Лунева и Дмитрий Буянов.

Задержанные находятся в разных отделениях МВД Белоруссии в Витебске, Минске и даже в Орше. Своих людей поедут вызволять каналы «БелаПАН» и «Белсат», газета «Наша Нива», «Радио Рация», интернет-портал tut.by. Великобритания через МИД будет спасать обозревателя Филиппа Ворвика. В Минске возле Национальной академии наук стражи порядка отлавливали журналистов, а демонстрантов туда не пускал милиция. На кадрах видео людям заламывают руки и заталкивают в машину.