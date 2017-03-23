Беременная Мария Максакова упала в обморок, побывав на месте убийства мужа

Мария Максакова лишилась чувств, побывав на месте убийства своего мужа Дениса Вороненкова. Знаменитая российская оперная певица и бывший депутат Госдумы находится на четвертом месяце беременности.

Марию Максакову приводили в чувства после того, как она потеряла сознание на месте убийства своего супруга Дениса Вороненкова. Вдова не могла поверить в случившееся. После того, как она побывала на месте происшествия, ее в сопровождении охраны увезли оттуда в неизвестном направлении. О текущем состоянии Марии ничего не известно.

Накануне убийства экс-депутата Госдумы Мария Максакова в своем интервью призналась, что беременна своим уже четвертым ребенком. Отцом является муж Денис Вороненков. Фактически СМИ узнали об этом за несколько часов до того, как произошло убийство. Также Максакова рассказала, что собирается рожать в Германии.

Для Максаковой это будет уже четвертый ребенок и второй от Вороненкова. Пол ребенка певица и экс-депутат сообщать не стала.

Напомним, что сегодня утром, 23 марта, в центре Киева Денис Вороненков был застрелен неизвестным. В настоящий момент киллер находится в одной из столичных больниц под охраной – преступника подстрелил личный телохранитель экс-депутата. В свою очередь, стрелок ранил и охранника – тот тоже доставлен в больницу. Судя по данным СМИ, оба раненых находятся в тяжелом состоянии. По факту убийства ведется расследование.