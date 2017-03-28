Бизнесмен Константин Сигитов зверски убит своим знакомым в Томской области

Известный томский предприниматель Константин Сигитов убит в Томской области. Сигитов получил известность в качестве крупного скупщика недвижимости. Убийство бизнесмена произошло в Северске.

Тело Сигитова было обнаружено на прошлой неделе. Вместе с предпринимателем преступник также лишил жизни его подругу. По подозрению в убийстве задержан мужчина – местный житель. Примечательно, что убитая женщина ранее приходилась женой задержанному подозреваемому. В настоящее время расследование продолжается.

В ходе следственных действий было установлено, что преступление было совершено в пятницу, 24 марта. Преступник нанес своим жертвам многочисленные ножевые ранения, в результате чего те скончались на месте.

Выйти на след подозреваемого следователям удалось относительно быстро. Предварительная версия преступления – убийство по мотивам личной неприязни. Судя по всему, преступник ревновал свою бывшую жену к Сигитову, а потому принял решение расправиться со своими недоброжелателями. Естественно, убийца был хорошо знаком в том числе и с самим Сигитовым.

Константин Сигитов получил известность в качестве крупного скупщика недвижимости. Специализация бизнесмена – коммерческая недвижимость. Он скупал, в основном, торговые площадки с целью дальнейшего получения прибыли. В общей сложности, только последние несколько сделок были оформлены примерно на полмиллиарда рублей. Кроме недвижимости он практиковал и другие сферы бизнеса.