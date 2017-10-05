Боевое братство: российская организация опознала россиянина, попавшего в плен ИГ*

Российская ветеранская организация “Боевое братство” опознала одного из россиян, попавшего в плен террористической организации, запрещённой в России – Исламского государства (ИГ). Однако представители организации отказались давать комментарии по поводу того, как россиянин оказался в Сирии.

Накануне Исламское государство* разместило в Сети видеоролик, на котором запечатлены два пленённых гражданина РФ. Как утверждали террористы, люди на видео – это российские военные, попавшие к ним в плен во время операции под Дейр-эз-Зором неделю назад. Позже представители Министерства обороны РФ опровергли информацию террористов, заявив, что во время операции в указанном регионе ни один российских солдат в плен не попал. Как позже выяснилось, один из мужчин, который представился Григорием Михайловичем Суркановым, является членом российской организации “Боевое братство”. Журналисты получили официальный комментарий от представителей организации, которые подтвердили опознание одного из своих членов. Однако представители организации не стали давать комментарии по поводу того, каким образом мужчина оказался в Сирии.

Напомним, в конце сентября террористы действительно атаковали взвод российской военной полиции. В результате двадцать девять военнослужащих были окружены террористами, русским солдатам приходилось на протяжении нескольких часов сдерживать атаки боевиков, которые значительно превосходили их по численности. Однако благодаря поддержке российской авиации солдатам удалось вырваться из кольца. Террористы намерено окружили солдат, попытавшись взять их в плен. Во время боя ранения различной тяжести получили трое российских военнослужащих. Все попавшие в окружение солдаты уже представлены к правительственным наградам.

*Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.