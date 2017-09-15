Бомба Нижний Новгород: взрывное устройство искали в крупных торговых центрах

В Нижнем Новгороде силовые службы и МЧС вынуждены были эвакуировать из ТРЦ посетителей и персонал из-за новой серии анонимных звонков о бомбе. Информация, как и в других городах РФ, не подтвердилась, саперы, «скорая помощь», пожарные были вызваны напрасно, в данный момент крупным торговым центрам «Небо», «Республика» и «Седьмое Небо» ничего не угрожает.

12 сентября Нижний Новгород проводил эвакуацию из якобы заминированных ТРЦ города. Ни в одном из торговых центров взрывное устройство не было найдено, однако МЧС обязаны проверять каждый сигнал, даже анонимный. Сигнал с неизвестного номера был такой же ложный, как и подобные сигналы в других городах России. На сегодня ТЦ «Республика» и «Небо» ничего не угрожает, а во вторник пришлось проводить эвакуацию, отнимающую у спасательных служб время и силы. Ложные вызовы, сообщения о минировании зданий социального значения и последующую эвакуацию специалисты считают частью плана по дестабилизации ситуации в России.

Посетители главных ТЦ города в день эвакуации были в курсе новостей, не все даже хотели быть эвакуированными, некоторые отмечали, что никаких подозрительных сумок или пакетов не видели, а посторонних запахов – не слышали. Наверняка это «пранкеры» отвлекают от работы силы МЧС. Но если попросили покинуть здание – нужно покидать через пожарный выход.

Сейчас специалисты пытаются найти и наказать зачинщиков странного и опасного «флешмоба»: от действий телефонных террористов пострадали многие города России, от Калининграда до Владивостока. Наказание, правда, за заведомо ложную информацию о готовящемся теракте, не очень большое – три года лишения свободы.