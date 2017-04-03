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Взрывное устройство, обнаруженное правоохранителями на станции метро «Площадь восстания» попало в объективы репортеров. Снимок с изображением самодельной взрывчатки был опубликован в Интернете. Сама взрывчатка не взорвалась.

Бомба, обнаруженная на станции «Площадь восстания», оказалась замаскированной под огнетушитель
Фото: сообщество «Лентач» «ВКонтакте»

Теракт в питерском метрополитене случился сегодня днем. Взрыв произошел, по разным данным, в вагоне поезда или на платформе. Другие источники сообщают, что прогремело два взрыва. Однако по последним данным, взорвалась только одна бомба, а другая дала осечку.

Вторая бомба была обнаружена правоохранителями на станции подземки «Площадь восстания». Специалисты обезвредили взрывное устройство, а фотография с его изображением попала в Интернет. Эксперты установили, что мощность взрывчатки в тротиловом эквиваленте была равна одному килограмму, то есть была достаточно мощной. Почему она не разорвалась, полиция не сообщает. Также установлено, что взрывчатку пытались замаскировать под огнетушитель.

Бомба, обнаруженная на станции «Площадь восстания», оказалась замаскированной под огнетушитель
Фото: сообщество «Лентач» «ВКонтакте»

Напомним, что, по последним данным, количество жертв ужасного теракта в Санкт-Петербурге достигает уже четырнадцати человек. Счет пострадавших идет на десятки. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Тем временем питерские власти частично возобновили работу метрополитена. Сейчас полноценно работают три линии, а «красная» и «синяя» линии функционируют частично. В скором времени после взрыва в метро стало известно, что по распоряжению властей в городе начал бесплатно работать наземный транспорт. А владельцы автомобилей предлагали бесплатно подвезти тех, кто находился в метрополитене.

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