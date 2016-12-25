Божена Рынска ужаснула своей реакцией на крушение Ту-154

Сегодня произошла крупная катастрофа, которая унесла жизни 92 человек. В Сочи потерпел крушение Ту-154. Вся Россия ужаснулась от этой новости, но есть бессердечные люди которые обрадовались этому происшествию. Так, светская обозревательница Божена Рынска не скрывала радостью на своей странице Фейсбук. Об этом сообщает издание «РИА Новости». Такое поведение журналистки возмутило даже ее поклонников.

«Погиб весь ансамбль. Лучше бы весь борт был занят НТВ. Почему именно музыканты? Это был прекрасный ансамбль. Благодарю Бога за такой бонус в виде людей с НТВ, а остальных зачем?», — написала Рынска.

Необходимо уточнить, что на борту Ту-154 находились военнослужащие, правозащитница Елизавета Глинка, двое государственных служащих, ансамбль им.Александрова и журналисты. От канала НТВ летело трое журналистов – Михаил Лужецкий, Олег Пестов, Евгений Толстов. Телеканал уже успел прокомментировать выражение светской обозревательницы.

«Зачем комментировать диагноз. Это должны делать врачи», — заявили на телеканале. Напомним, ранее между женщиной и журналистами телеканала состоялся скандал, повлекшей судебное разбирательство. У Божены сотрудники НТВ хотели взять интервью, она начала драться, а после разбила аппаратуру, стоимость которой достигала 550000 рублей. Это было 2 года назад, суд признал обозревательницу виновной и приговорил к одному году исправительных работ.