«Брат» Мары Багдасарян серьезно пострадал от «стритрейсинга»

Кровных братьев и сестер у скандальной гонщицы Мары Багдасарян нет, но она и еще один мальчик-мажор объявили себя «братом и сестрой». «Побратим Мары» хорошо известен ГИБДД – веселую компанию постоянно ловит дорожная полиция. Балакеримов является сыном «мэра Новой Москвы». В последнем ДТП с фурой ему и его ногам не повезло.

Результат аварии, в которую попала фура и «Мерседес» Мурада Балакеримова, таков: мажор лежит в больнице с переломанным ногами, его друг Игорь Ивашов ранен, но в меньшей степени, а фура перевернулась и сбила две иномарки. Игорь – тоже «птица высокого полета»: его дед – бывший губернатор Хабаровского края. Все, кто имеет хоть какое-то отношение к Игорю Ивашову, Маре Багдасарян и Мураду Балакеримову – дети высокопоставленных родителей, мажоры и «уличные гонщики». А один из этой компании стал убийцей: Вартан Саркисов сбил пешехода насмерть, несколько минут провез тело уже мертвого шеф-повара на капоте и протаранил несколько автомобилей. Машина была зарегистрирована на мать мажора Елену, однако не она накатала себя кучу штрафом, аварий и ДТП с летальным исходом.

«Инстаграмы» молодежи из компании Мары Багдасарян и ее «побратима» Мурада Балакеримова – образчик недалекости, чванства, вседозволенности и безделья. Мажоры только и делают, что развлекаются, курят кальян, устраивают дрифты на Воробьевых горах и выкладывают видео гонок в Сеть. Багдасарян давно забыла, что ее мечта – стать юристом ил полицейской, она нарушает все известные правила дорожного движения и покупает «липовые» справки, чтоб не ходить на общественно-полезные работы.