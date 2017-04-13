Брат Василия Степанова прокомментировал состояние актера после его падения из окна

Брат актера Василия Степанова прокомментировал инцидент с его падением из окна своей квартиры. По словам Максима Степанова, Василий серьезно не пострадал, а в будущем рассчитывает возобновить свою карьеру. Ранее актер получил многочисленные переломы в результате падения.

По данным РИА Новостей, Степанов упал из окна с высоты примерно третьего этажа. Случился инцидент, предположительно, еще в понедельник. По разным данным, Степанов отказался от госпитализации или же был госпитализирован, но вскоре переведен на домашнее лечение. В результате падения получил несколько переломов и ушибов. Позже появилась информация, что Степанов страдает от психического расстройства.

Брак актера Максим подтвердил, что Василий не получил серьезных травм, которые были бы несовместимы с жизнью. При этом точную информацию о травмах его родственник не озвучил. Максим Степанов также рассказал, что тесно общается с братом, но при этом старается не затрагивать тему инцидента.

Как передают некоторые интернет-СМИ, врачи диагностировали у актера психическое расстройство и назначили курс длительного лечения. Однако официально данная информация не подтвердилась.

Василий прославился после своей роли в картине «Обитаемый остров», где он сыграл главную роль, однако дальше его карьера не получила должного развития. Актер был задействован в еще нескольких фильмах, в эпизодических ролях, однако ни в одной большой картине больше так и не снялся.