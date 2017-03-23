Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова расстреляли неизвестные в центре Киева

Бывший депутат российской Госдумы Денис Вороненков застрелен в Киеве. Бежавший на Украину в декабре прошлого года парламентарий, был расстрелян в результате вооруженного нападения в районе отеля «Премьер Пэлэс» в центре украинской столицы.

Вместе с Вороненковым нападению поддался еще один мужчина, предположительно партнер по бизнесу бывшего депутата. По предварительным данным, Денис Вороненков скончался от полученных ранений на месте, а второй пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии.

Информацию о покушении на Вороненкова уже подтвердили сразу несколько достоверных источников, в том числе и начальник киевской полиции Андрей Крищенко. Также данную информацию подтвердили некоторые украинские депутаты.

В социальные сети уже проникли первые снимки с места происшествия. На фотографиях видно, что место происшествия оцеплено, а посреди тротуара лежит окровавленное тело мужчины, визуально похожего на бывшего российского депутата. А настоящий момент на месте убийства проходят оперативно-следственные действия. Также в Киеве проходит экстренное совещание президента Порошенко с главой СБУ.

По данным прессы, на месте преступления обнаружено около тринадцати гильз. Из какого оружия они были выпущены, пока не сообщается. Один из очевидцев происшествия рассказал СМИ, что находился в офисе в здании неподалеку от отеля «Премьер Пэлэс», когда услышал звуки выстрелов. Когда посмотрел на улицу, увидел, что на тротуаре лежат двое мужчин.