Бывший глава Удмуртии арестован на два месяца

Московский суд вынес решение арестовать главу Удмуртии — Александра Соловьева, обвиняемого в коррупционных махинациях и получении очень крупной взятки, от строительной компании. Об этом передает журналист «РИА новости» из зала суда.

Свое решение судья обосновал тем, что при иной форме пресечения свободы, Соловьев мог бы воспользоваться своими связями для давления на следствие. Ему ничего не стоило бы начать угрожать свидетелям или просто сбежать в Испанию, где он имеет недвижимость.

Александр не стал как-то комментировать решение суда, воздержавшись от заявлений. Известно, что свою вину он не признал и наотрез отказался от дачи каких-либо показаний.