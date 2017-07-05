Человеческие уши и другие обгоревшие человеческие останки были найдены сегодня на одной из подмосковных баз отдыха. Расчлененный труп буквально был поджарен на мангале. Подозреваемые задержаны. По версии следствия, причиной такого зверства могла стать обычная бытовая ссора и алкогольное опьянение.

По сообщению информационного агентства “Новости”, сегодня в Солнечногорском районе Подмосковья, на одной из баз отдыха были найдены куски человеческого тела, опаленные огнем. О страшной находке сообщил в правоохранительные органы сторож базы при очередном обходе. По его словам, он пошел посмотреть в чем дело, когда услышал сильный запах горелого мяса. В мангале возле одного из домиков для отдыха, сторож увидел обгоревшие уши человека, рядом был расчленный труп, также обугленный. Голова с отрезанными ушами лежала в кустах неподалеку.

Прибывшие на место происшествия оперативники тут же взяли под стражу подозреваемых в этом преступлении. Ими оказались пьяные мужчины, которые все это время спали в том гостевом домике. Там же полицией были найдены полиэтилен со следами, похожими на кровь, бахилы, медицинские перчатки и маски, пила, молоток и топор.

Оперативники выехали для обыска в дома, где живут подозреваемые. Там также были найдены следы, похожие на кровь.

На данный момент, окончательных выводов от следствия еще нет. Ведется расследование и допрос подозреваемых. Предположительно, причиной их конфликта с убитым стал бытовой конфликт на фоне алкогольного опьянения.