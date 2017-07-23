Честер Беннингтон: подробности смерти музыканта

На этой неделе скончался лидер группы «Linkin Park» Честер Беннингтон. Дата похорон певца пока не разглашается его родными. Около тела известного исполнителя была найдена полупустая бутылка алкогольного напитка, следов наркотиков обнаружено не было. Ранее музыкант уже пытался совершить суицид.

Несколько дней назад мир был шокирован новостью о смерти Честера Баннингтона, который повесился в собственном доме, находящемся в Палос-Вердесе. Тело легенды рока было обнаружено рано утром его домработницей. Сообщается, что около него лежала полупустая бутылка алкогольного напитка, следов наркотиков не обнаружили.

На протяжении нескольких лет певец боролся с зависимостью от спиртного и наркотиков. Ранее у Беннингтона уже была попытка совершить самоубийство, тогда он объяснил свой поступок тем, что в детстве подвергался сексуальному насилию со стороны мужчины. В одном из интервью певец признался, что в раннем возрасте его старший товарищ изнасиловал его. Честер боялся об этом рассказывать окружающим, знакомый продолжал пользоваться молчанием подростка и на протяжении шести лет подвергал его насилию.

Необходимо отметить, что суицид музыкант совершил в день рождения своего умершего друга, который в мае этого года также добровольно ушел из жизни. Родные Беннингтона пока не сообщают место и время траурной церемонии.

Напомним, у солиста известной группы «Linkin Park» остались четверо родных, а также двое приемных детей.