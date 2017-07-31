Честер Беннингтон: похороны музыканта были закрытыми

Недавно умер солист «Linkin Park» — Честер Беннингтон. Похороны музыканта прошли около его дома в Палос-Вердесе. Семья Честера решила организовать закрытую церемонию. Это траурное мероприятие посетило несколько сотен людей, в основном попрощаться с вокалистом пришли музыканты.

В прошедшую субботу состоялись похороны Честера Беннингтона, который 20 июля повесился в собственном жилье. Церемония была закрытая и прошла в ботаническом саду, находящемся в Палос-Вердесе, недалеко от дома, где проживает семья Честера.

Попрощаться с вокалистом пришли несколько сотен человек. Сообщается, что в основном это были музыканты, знакомые с американским исполнителем и гастролировавшие с группой. Гостям траурного мероприятия выдали браслеты, очень похожие на те, которые раздают в VIP-зоны на выступлениях коллектива.

Необходимо отметить, о планах семьи провести закрытые похороны стало известно за пару дней до этого события. Родные музыканта решили, на церемонии должны присутствовать близкие и товарищи умершего. Ранее семье Честера поступало предложение похоронить его около Криса Корнелла. Но по мнению членов семьи музыканта, это место очень публичное.

Напомним, тело музыканта было найдено его домработницей. Суицид он совершил в день рождения своего товарища Криса, который также пару месяцев назад покончил с собой. Около тела солиста лежала полупустая бутылка спиртного, полиция также искала наркотики в его доме, но они не были обнаружены.