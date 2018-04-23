Четыре подростка убили бездомную во Владимировской области

Во Владимирской области суд заключил под стражу четырех подростков, которые подозреваются в убийстве женщины. Несовершеннолетние подозреваемые возрастом от пятнадцати до семнадцати лет, по версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали не бездомную.

Четверо несовершеннолетних заключены под стражу на время следствия по факту убийства женщины во Владимирской области. Соответствующую меру пресечения избрал для подростков суд. Все подозреваемые возрастом от пятнадцати до семнадцати лет.

Инцидент случился еще шестого апреля в Кольчугино, что под Владимиром. По предварительной версии следствия, подозреваемые напали на свою жертву и принялись ее избивать. Жертвой оказалась 42-летняя бездомная женщина, которая скончалась от полученных травм спустя некоторое время после избиения.

При этом следователи подозревают, что несовершеннолетние преступники на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент их вина еще официально не доказана, потому обвинения им не выдвинуты. Однако с большой долей вероятности подростки таки понесут ответственность в рамках уголовного дела.