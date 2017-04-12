Число погибших в результате взрыва в метро СПб выросло до 14 человек

Количество жертв взрыва в метро СПб третьего апреля увеличилось до четырнадцати человек. Накануне в Санкт-Петербурге скончался пострадавший пассажир Сергей Постнов – житель Ленобласти. Врачи объяснили, что пациент скончался в результате большой кровопотери.

Как передает ТАСС, смерть пациента уже подтвердили официальные источники города. Анна Митянина, являющаяся вице-губернатором северной столицы, действительно подтвердила, что пострадавший умер ночью на двенадцатое апреля в одной из городских больниц. 40-летний Сергей Постнов был жителем Гатчина, что в Ленобласти. Некоторые СМИ сообщили, что незадолго до смерти Сергей пришел в сознание, однако затем его состояние начало ухудшаться.

Постнов стал четырнадцатой жертвой кровавого теракта, устроенного террористом смертником третьего апреля. Большинство жертв скончались на месте в результате полученных травм. Всего в результате взрыва в метро погибли пятнадцать человек, однако смертник Джалилов в списке жертв не числится.

Ранее СМИ сообщили, что общее количество пострадавших в результате террористической атаки достигло уже 90 человек. Изначально называлась цифра в 50 человек. Эти данные базировались на сведениях от медицинских учреждений. Со временем данные о пострадавших пополнялись.

Расследование теракта продолжается и в настоящий момент. Полиция уже задержала восемь подозреваемых в организации теракта: шестерых в Санкт-Петербурге, еще двоих – в Москве.