Член Совфеда Вадим Тюльпанов скончался, поскользнувшись и ударившись головой в бане

Вадим Тюльпанов скончался, неудачно упав в помещении оздоровительного центра в Санкт-Петербурге. По факту смерти бывшего главы питерского заксобрания и нынешнего члена Совфеда начата доследственная проверка для установления всех причин и обстоятельств внезапной смерти чиновника.

Как рассказали представителям прессы следственные источники, происшествие случилось вечером четвертого апреля, когда Тюльпанов посещал оздоровительный центр в Санкт-Петербурге. Приоритетная версия – чиновник находился в бане, но поскользнулся и ударился головой о твердый предмет или поверхность. От полученной травмы Вадим Тюльпанов скончался на месте. Врачи, прибывшие на вызов, ничем помочь уже не смогли.

К месту гибели чиновника также выехала оперативно-следственная группа экспертов. По факту смерти Тюльпанова уже назначен ряд экспертиз. При помощи экспертиз следователи установят все причины и обстоятельства гибели члена Совета Федерации.

Внезапной смерти Тюльпанова ничто не предвещало. В последний раз в общественном месте он появился в тот же день, четвертого апреля. Тогда он возложил цветы в память о жертвах теракта в метро и произнес публичную речь.

Свои соболезнования близким уже выразили премьер Дмитрий Медведев и питерский губернатор Георгий Полтавченко. А дочь Тюльпанова, Милана Кержакова, опубликовала трогательный пост в своем Инстаграме. Милана, напомним, является супругой известного российского футболиста Александра Кержакова.