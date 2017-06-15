13 июня украинским МЧС пришлось тушить третий энергоблок Чернобыльской АЭС – он задымился спустя семнадцать лет после своей остановки. В 2000-ом году блок закрыли, прекратив его деятельность, но на днях в нем задымило помещение.

Государственная инспекция ядерного урегулирования Украины заявила: украинцам и киевлянам нечего опасаться: радиационный фон не изменился, состояние площадки и энергоблока без изменений. В причинах ЧП разберется комиссия, но по предварительным данным, горел мусор на небольшой площадке в 8 квадратных метров. На таком объекте, как ЧАЭС, даже горение бытовых отходов в самой обыкновенной подсобке рассматривается как ЧП. Сотрудники МЧС справились с возгоранием за три минуты.

Третий энергоблок не взрывался в 1986-ом году, когда произошла чернобыльская трагедия. Его запустили в 1981-ом, а в 2000-ом году решили остановить. Катастрофа случилась из-за взрыва в четвертом энергоблоке. 15 декабря 2000-го года, примерно в час дня, президент Украины Леонид Кучма отдал приказ остановить эксплуатацию ЧАЭС. В апреле следующего года Чернобыльская станция перестала числиться в компании «Энергоатом». Сейчас в зоне поражения можно жить, и на месте советского общежития открыли хостел «Полесье».

Журналисты американской газеты «Вашингтон Таймс» считают, что Украина живет в состоянии постоянной радиационной угрозы. Другие АЭС тоже построены с нарушением стандартов и требований безопасности, а ядерную отрасль однажды погубит коррупция. Благодаря ядерной энергии страна получает 53% общего показателя электроэнергии, но в этой сфере деятельности царят продажность и халатность.