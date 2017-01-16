Что случилось с ТУ-154 в Сочи: ни одна версия крушения не стала окончательной

Ни одна версия крушения Ту-154 над Черным морем не стала окончательной. Пока идет работа над «черными ящиками» и самописцами, Министерство обороны РФ заставит СМИ опровергать любую версию произошедшего, если она выложена как окончательная. За такую неопределенность и медленную работу министерство просит прощения у всех, кто потерял 25 декабря родных, близких и друзей.

Николай Панков, заместитель Сергея Шойгу, попросил прощения у родственников жертв за то, что Минобороны не уберегло погибших, которые умерли слишком рано, «на взлете». Соболезновали родным во время обряда отпевания министр транспорта Максим Соколов и митрополит Ювеналий. Не всех погибших похоронили в Москве – уроженцев других областей, в свое время покоривших столицу, родные забрали на родину. Ранее в СМИ появлялись публикации о том, что Министерство Обороны мало уделяет внимания родственникам жертв, но это не соответствует действительности. Статс-секретарь сказал во время панихиды, что родные погибших не будут забыты и оставлены.

«Комсомольская правда» сообщает: обломки самолета, которые удалось извлечь, были разложены в соответственном порядке. Только так можно восстановить всю картину произошедшего над Черным морем. За колючей проволокой военные разложи крылья – они пострадали меньше всего. Кроме них найдены несколько небольших деталей ТУ-154. Сочинцы пишут, что ощущение от такого соседства неприятные – веет смертью, горем и безнадежностью.