Что за игра «Синий кит»: в Харькове преподавательница лицея спасла студента от суицида

Игра «Синий кит» продолжает угрожать жизням сотен детей и подростков. В Харькове зафиксирован случай попытки подросткового суицида. Студент местного машиностроительного лицея попытался покончить с собой, играя в «смертельную игру».

Спасли парня только своевременные действия правоохранителей и реакция его преподавательницы. Шестнадцатилетний студент лицея начал вести себя странно, а вскоре начал пропускать занятия. Преподавательница забеспокоилась, и, как оказалось, не зря. Мальчик увлекся игрой, выполняя смертельные задания.

Тревога, которую забила его учительница, спасла его жизнь. Ребенка вовремя спасли и доставили к врачам. Сейчас он находится под присмотром, и его жизни ничего не угрожает.

Расследованием инцидента занялись харьковские следователи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи ищут тех, кто едва не довел ребенка до самоубийства. Однако выйти на след киберпреступников пока не удалось.

Факты участия детей в смертельных играх фиксируются правоохранителями снова и снова. Смертельные игры распространились уже на все постсоветское пространство и даже за его пределами.

Недавно в городах России, Украины и Казахстана прошла информационная волна о готовящемся массовом самоубийстве детей. Тысячи родителей не на шутку забеспокоились, однако полиция призвала взрослых не поднимать панику, сообщив, что никакого массового суицида на самом деле не будет. Самоубийства планировались на прошлое воскресенье. Как оказалось, никто из детей действительно не погиб.