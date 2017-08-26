Стало известно, что скончался Даллас Маккарвер. Трагедия произошла во время трапезы Далласа. Тело бодибилдера обнаружил его друг, который пытался оказать первую помощь, но молодой спортсмен не пришел в себя.

Стало известно о кончине Далласа Маккарвера. Сообщается, что смерть молодого бодибилдера произошла во время трапезы. Его тело было обнаружено товарищем, зашедшим к спортсмену в гости. Увидев Далласа в таком состоянии, друг предпринял попытки оказать ему первую помощь, сделав искусственное дыхание. Но в результате реанимационных действий спасти бодибилдера не удалось.

Сообщается, что весной этого года на соревнованиях спортсмену стало плохо и он упал в обморок, который был вызван гипогликемией. Данное состояние происходит из-за низкого уровня глюкозы в крови. Товарищ Маккарвера считает, что этот инцидент снова повторился и он подавился едой.

Необходимо отметить, что молодой спортсмен регулярно принимал участие в соревнованиях культуристов. В прошлом году ему удалось занять 8 место на «Мистер Олимпия». Этот конкурс проходил в Америке.

Напомним, на днях скончался Рич Пиана, он получил передозировку наркотическими веществами. Перед кончиной американский бодибилдер провел неделю в коме. Также около двух недель назад умерла Миган Хеффорд, спортсменке было 25 лет. Причиной ее смерти стал прием белковой пищевой добавки.