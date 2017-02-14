Дамба в Калифорнии на озере Оровилл угрожает прорывом и чрезвычайным происшествием

Самая высокая дамба в США угрожает прорывом и чрезвычайной ситуацией, и на данном этапе население готовится эвакуироваться в любую минуту. Отчего возникла пробоина в водоотводе плотины на озере Оровилл – неизвестно, но власти Калифорнии признают, что обстановка сложная.

Пока на месте работают вертолеты – они сбрасывают камни, стараясь заткнуть ими дырку, а людей, живущих ниже плотины, эвакуировали. Жители Оровилла, всю жизнь прожившие рядом с дамбой, вынуждены покидать дома, хотя и не хотят. Спасаются все поголовно, образовывая ужасные пробки на дорогах, потому что если военным не удастся заткнуть пробоину, то все их дома будут смыты водой. Россия вошла в положение США и протянула руку помощи, надеясь и в дальнейшем на сотрудничество или хотя бы отсутствие вражды. Плотину, которая местным жителям давала работу, уже окрестили «дырявой» и спасаются от такого опасного соседства. 200 тысяч семей остались без крова, а их дома – без хозяев. А в жилищах, пока не попавших под неконтролируемый сброс воды, орудуют мародеры. Воры стремятся успеть хоть что-то вынести, пока дамбу не прорвало.

Промоина длиной 60 метров не за один день возникла: годами сооружение подвергалось воздействию ливней и штормов. Если трещину не заткнуть – на жилища калифорнийцев обрушится стена воды высотой до 9 метров. Практичные американцы уже даже подсчитали урон, который нанесет хозяйству прорвавшая дамба. Ураган Катрина нанес в своей время ущерб на 125 млрд. долларов, на устранение последствий прорыва дамбы уйдет не меньше.