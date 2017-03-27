Дело о ранении полицейского было передано в следственный комитет

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь и здоровья работника органов правопорядка во время митинга Навального было передано в следственный комитет. Это заявила журналистам Светлана Петренко, которая является официальным представителем СК.

Как стало известно представителям СМИ, в результате проведения митинга в Москве, работник органов правопорядка получил травму головы после нескольких ударов тяжелым предметом. По факту посягательства на жизнь полицейского было заведено уголовное дело.

Теперь это передали в следственный комитет. Напомним, что в ходе митинга было задержан несколько сотен митингующих, их отвезли в отделения, где на каждого составили протокол.