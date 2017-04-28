В Деле Сугробова вчера, 27 апреля, была поставлена точка Московским городским судом. Бывший глава антикоррупционного отдела МВД был признан виновным и отправлен за решетку на 22 года. Сугробову вменялась организация преступного сообщества и злоупотребление своими должностными полномочиями.

По сообщению ИА ТАСС, вчера, 27 апреля, Московский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему главе антикоррупционного отдела Министерства внутренних дел РФ Денису Сугробову. Его вина в создании противозаконного сообщества и злоупотреблении своими должностными обязанностями была доказана, в связи с чем Сугробова приговорили к 22 годам тюремного заключения. Также суда решил, что Сугробов не достоин дальше носить звание генерал-лейтенанта полиции.

Тем не менее, адвокаты осужденного заявили, что будут обжаловать вынесенный приговор. По мнению одного из них, Э. Исецкого, его подзащитного зря выставили злодеем, когда он всего лишь защищал экономическую безопасность страны.

Напомним, что в 2011 году, Д. Сугробов создал вокруг себя преступную команду из своих подчиненных. Используя своего зама Бориса Колесникова, он придумал схему, по которой можно было бы фальсифицировать доказательства в отношении невиновных лиц, с последующим их уголовным преследованием. Как считают в Следственном комитете, тем самым Сугробов пытался создать видимость хорошей статистики по раскрытию экономических преступлений в своем ведомстве. План сообщников приносил им материальную выгоду в виде денежных вознаграждений, роста по карьерной лестнице, присвоение новых званий и государственных наград.