Денис Ларкин из Нижегородской области, пропавший без вести 9 февраля, погиб при неизвестных обстоятельствах

Денис Ларкин, которого начали искать несколько дней назад в Нижнем Новгороде, погиб. Об этом сообщили волонтеры, занимающиеся его поисками. Сообщается, что мужчина обнаружен в салоне собственного автомобиля.

Ларкин бесследно пропал девятого февраля. Мужчина уехал из дома на своем автомобиле и не вернулся, не оставив никаких сообщений своим родственникам. 42-летнего Дениса объявили в розыск. Поиски продолжались несколько дней.

Первые сообщения о его находке появились двумя днями ранее – одиннадцатого февраля. Тело мужчины нашли в салон его машины на Гребном канале. Эту информацию сообщили волонтерские организации Нижнего Новгорода, помогающие полиции в поисках пропавшего. Позже эту информацию подтвердили и полицейские источники. Напомним, что девятого февраля Ларкин уехал из поселка Горбатовка.

По сообщениям волонтеров, на теле погибшего и в его автомобиле не обнаружено доказательств его возможного самоубийства. В настоящий момент расследование продолжается. В полиции пока не комментируют причины гибели Дениса Ларкина.

Родственники погибшего также пока воздерживаются от каких-либо комментариев. Информации о его похоронах тоже пока нет.