Денис Вороненков был «показательно» убит российскими спецслужбами – Юрий Луценко

Убийство Дениса Вороненкова стало актом «показательной казни». Такое мнение выразил глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко. По его словам, Россия явно проявила свой «почерк» в данном преступлении.

Официальные украинские власти во главе с Петром Порошенко уже определились со своей версией убийства Дениса Вороненкова. По словам украинского лидера, российские спецслужбы раньше не единожды действовали таким же «почерком» в европейских городах. Убийство экс-депутата Порошенко назвал «актом терроризма со стороны России».

Такого же мнения придерживаются и большинство других украинских политиков, чиновников, полицейских. Генпрокурор Юрий Луценко считает, что это преступление стало своего рода актом «публичной казни» человека, который начал «сливать» информацию украинским спецслужбам. Якобы Вороненков активно содействовал украинским властям, а потому Москва решила устроить показательную «казнь».

Со своей стороны российские власти категорически опровергают такие версии. Дмитрий Песков заявил, что обвинения Киева являются абсурдными.

В представительстве российской партии КПРФ считают, что России не было смысла убивать Вороненкова. Во-первых, отсутствует «денежный» мотив, поскольку экс-депутат не смог вывести все свои средства из России в Украину. Во-вторых, как отметили в партии, именно СБУ может быть причастно к преступлению, поскольку Вороненков передав спецслужбам всю информацию, которую мог передать, стал «отработанным материалом».

Напомним, что смерть экс-парламентария прокомментировала его теща Людмила Максакова. А жена Мария потеряла сознание на месте преступления.