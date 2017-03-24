Денис Вороненков и Мария Максакова: дети пары страдают от бегства из РФ

Бегство из РФ Дениса Вороненкова и Марии Максаковой негативно сказалось на их семье. Их решение повлияло на судьбу наследника Марии.

Сын Максаковой проходил обучение в питерском Суворовском училище. Но пару недель назад парень сам принял решение отчислится. Стало известно, что у Ильи появились проблемы психологического характера.

Виталий Милонов, который является бывшим коллегой пары заявил, что причина их бегства весьма банальная: «Он успел набедокурить, продал свои дома, которые были ворованные. Семья скрывается от следователей, вот причина выезда из страны. Он оказался мошенником, а также предателем Родины. Политпроституция появилась, как и обычная проституция. Если муж захотел сбежать, Максакова не должна была следовать его решению. Она решила, что можно сменить Родину, которая дала ей многое».

Необходимо отметить, что некоторые знакомые пары считают, что их отношения были использованы Вороненковым. У Марии были огромные связи, что по мнению людей, могло стать причиной свадьбы бывшего депутата РФ на женщине, для карьерного роста. Напомним, у женщины трое детей, один из которых от Вороненкова. На сегодняшний день она беременная четвертым ребенком.