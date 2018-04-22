Десятки домов и автомобилей повреждены после урагана в Москве

В МЧС подвели итоги прошедшего в Москве и области разрушительного урагана. По данным экстренных служб, два человека погибли, почти 20 пострадали, а количество поврежденных домов и машин исчисляется десятками. Кроме того, сотни деревьев были сломаны ураганом.

Последствия страшного урагана в Москве, который бушевал днем 21 апреля и в ночь на 22 число, оказались устрашающими. На данный момент известно о как минимум двух погибших в Москве и Подмосковье, а общее число пострадавших приближается к двадцати.

В МЧС также подытожили другой ущерб от стихийного бедствия, в частности материальный. Так, речь идет о примерно 90 поврежденных автомобилях, трех десятках домов и нескольких сотнях сломленных деревьев. Также имеют место быть другие, менее крупные материальные последствия.

«В Москве повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий, произошли падения более 580 деревьев, трёх рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автотранспорта», — сказали в МЧС.

В районе Новой Москвы серьезные проблемы возникли с энергоснабжением. Так, в регионе порядка шестидесяти жилых домов остались без электричества, правда, эту проблему удалось решить относительно быстро.

Примечательно, что после Московской области непогода пришла и в другие регионы страны. К примеру, в Нижегородской, Кировской области, а также в Пермском крае в воскресенье пошел снег.