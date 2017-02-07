Диана Шурыгина: дважды «изнасилованная» несовершеннолетняя посадила только одного «насильника»

Дважды «изнасилованная» Диана Шурыгина из Ульяновска становится звездой в интернете и на телевидении. В рамках ток-шоу «Пусть говорят» задавался справедливый вопрос: а было ли изнасилование в прошлом году на вечеринке? В ходе передачи выяснилось: на празднике в честь дня рождения у 16-илетней Дианы было два контакта с юношами, но сел на 8 лет только один из них – именинник Сергей Семёнов.

Сама девушка выставляла себя несчастной жертвой, но вела себя не как жертва: по ней не видно, что она болезненно переживает факт насилия над личностью. Она была в прямом эфире нагла, распущена, перебивала старших. Сестра осужденного Сергея даже предположила, что отец и дочь проворачивают «бизнес» на возрасте и «девичьей чести» Дианы. Парни, которые платят ее отцу, не садятся. Если это правда, то в интересах самой «потерпевшей» прикидываться жертвой. По ее словам, она любимого парня ждала из армии, но поддалась на уговоры подруги и пошла на вечеринку к незнакомым парням. Девушка заявила, что на дне рождения было много ее сверстников, но это уже ложь: Семёнов, который сел за ее изнасилование, является студентом ульяновского ВУЗа.

Несмотря на непорядочное поведение девушки, ее распущенность и вымогательства со стороны родителей, у Дианы Шурыгиной немало поклонников в Сети. Многие верят, что парень не должен вестись на заигрывания пьяной девушки, даже если она открыто предлагает ему себя. Отчасти такие люди правы: девушку, которой на вид меньше 18-и лет, лучше посадить пьяную на такси и поскорей отправить домой. «Возраст согласия» — юридический термин без четких границ, его любой адвокат или прокурор повернет в свою сторону. Ульяновская общественность требует арестовать или посадить второго партнера Дианы Шурыгиной, или выпустить Сергея Семёнова, полностью оправдав его.